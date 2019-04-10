Пан Ги Мун встретился с Папой Римским Франциском

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11 апреля в Ватикане состоялась встреча бывшего генсека ООН Пан Ги Муна и Папы Римского Франциска. В течение 20 минут они обсуждали ситуацию на Корейском полуострове и в мире, проблемы экологии и другие вопросы. Пан Ги Мун поблагодарил Франциска за вклад в принятие Парижского договора по климату. Папа заявил, что проблемы экологии напрямую связаны с вопросом выживания человечества. Он отметил множество перемен в ситуации на Корейском полуострове, наступивших в результате саммитов КНДР с РК, США и Китаем. Франциск отметил важность продолжения диалога, несмотря на различные трудности, поскольку ситуация на Корейском полуострове в значительной степени влияет на весь мир. Он также выразил поддержку усилий по налаживанию мира в регионе. Франциск отметил, что южнокорейский президент Мун Чжэ Ин продвигает масштабный план, нацеленный на воссоединение Юга и Севера. Он отметил также усердие главы РК, пожелав ему продолжать в том же духе, несмотря на трудности в диалоге.