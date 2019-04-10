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В РК растёт заболеваемость гриппом. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, в третью неделю марта количество пациентов составило 20,3 на тысячу человек населения. В четвертую неделю отметка выросла до 27,2, а в первую неделю апреля - до 32,2 человека. Наибольшее количество заражённых пришлось на школьников. Среди подростков в возрасте от 13 до 18 лет показатель составил 90 человек на тысячу человек населения, а среди детей от 7 до 12 лет – 86,6. В этой связи в центре призывают обратить внимание на собственное здоровье.