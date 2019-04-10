Оппозиция критикует результаты южнокорейско-американского саммита

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Как и следовало ожидать, правящие силы и оппозиция РК выразили противоречивые позиции по итогам южнокорейско-американского саммита в Вашингтоне. Правящая Демократическая партия Тобуро заявила, что стороны провели успешные переговоры, подтвердив крепость двустороннего союза. Партии Справедливого будущего, Демократии и мира и партии Справедливости указали, что саммит подтвердил дружеский характер отношений двух стран, а также сохранил нить диалога КНДР и США. Между тем, крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея считает, что саммит был пустым. Представитель Демократической партии Тобуро Ли Хэ Сик заявил, что в Вашингтоне стороны подтвердили приверженность двустороннему союзу и совместной цели по достижению денуклеаризации. Лидер парламентской фракции партии Свободная Корея На Гён Вон заявила, что результаты саммита совершенно отличаются от заявлений администрации президента о положительном ходе рабочей встречи лидеров двух стран. По её словам, встреча была настолько непонятной, что под вопросом даже цель поездки президента в Вашингтон.