Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering получила от Индонезии новый заказ на строительство подлодок

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Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering получила от Индонезии заказ на постройку трёх подводных лодок водоизмещением 1.400 тонн. Как сообщили в Корейском агентстве оборонного развития, стоимость контракта составляет 1 млрд 200 млн долларов. Это второй подобный заказ от индонезийского правительства. Первый был получен в 2011 году. Тогда тоже были заказаны три лодки. Директор агентства Ван Чжон Хон принял участие в церемонии подписания контракта в Бандунге. Он выразил удовлетворение по поводу того, что стороны продолжают сотрудничество в оборонной области. Модернизированная подводная лодка проекта «Чан Бо Го» водоизмещением 1.200 тонн является разработкой, созданной на основе исключительно отечественных технологий. В 1988 году Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering получила от Германии технологии, создав субмарину проекта «Чан Бо Го-I» водоизмещением 1.200 тонн. Это позволило компании получить богатый опыт и создать свои собственные наработки, которые и стали основой подлодок следующих поколений, сегодня идущих на экспорт.