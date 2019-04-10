Юг и Север не проводят заседания глав пункта связи в Кэсоне семь недель подряд

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Заседания глав межкорейского пункта связи не проводятся семь недель подряд. 12 апреля в ходе очередного брифинга заместитель представителя министерства по делам воссоединения Ли Ю Чжин заявил, что с северокорейской стороны не озвучивают конкретных причин такой ситуации. Примечательно, что в этот раз Север заранее предупредил о том, что руководитель пункта со стороны КНДР, зампредседателя Комитета по мирному объединению родины Чон Чжон Су не сможет принять участия в очередном еженедельном заседании. В настоящий момент его заменяет временный заместитель. Между тем, журналист задал вопрос о том, связано ли решение Юга не проводить заседания в связи с трудностями в проведении встреч с заместителем Чон Чжон Су. Ли Ю Чжин ответил положительно. Между тем, руководитель пункта связи со стороны РК Чхон Хэ Сон продолжает выходить на работу, согласно штатному расписанию.