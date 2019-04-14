Президент США поддержал готовность лидера КНДР провести третий саммит

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Президент США Дональд Трамп поддержал готовность лидера КНДР Ким Чон Ына провести третий саммит двух государств. В субботу он написал на своей странице в Twitter: «Я согласен с лидером Северной Кореи Ким Чон Ыном, что наши личные отношения остаются очень хорошими, возможно, термин «отличные» был бы даже более точным, и что третий саммит был бы хорош тем, что мы могли бы в полной мере понять, на каких позициях стоит каждый из нас». Он отметил также, что у Северной Кореи есть огромный потенциал для невероятного роста, экономического успеха и процветания. Он заявил, что с нетерпением ждёт того дня, когда не будет ни ядерного оружия, ни санкций, и можно будет наблюдать за тем, как КНДР становится одной из самых успешных стран в мире.