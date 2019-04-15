Лидер КНДР выразил готовность к третьему саммиту с США

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Глава Госсовета КНДР Ким Чон Ын впервые после северокорейско-американского саммита в Ханое высказался об отношениях Пхеньяна с Вашингтоном. 12 апреля он выступил на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва. В последний раз глава северокорейского государства выступал на сессии ВНС 29 лет назад. Коснувшись причин неудачного саммита в Ханое, он отметил, что США «упрямо сосредоточились» только на тех мерах, которые не могут быть реализованы. Вместе с тем, он выразил готовность к проведению ещё одного саммита, указав, что его личные отношения с президентом США продолжают оставаться хорошими. Ким Чон Ын также заявил, что готов подождать до конца года, пока Вашингтон примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.