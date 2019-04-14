Лидер КНДР может в ближайшее время посетить Россию

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Лидер КНДР Ким Чон Ын может посетить Россию в конце апреля. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на «осведомлённые источники». Президент России Владимир Путин собирается посетить Дальний Восток 24 апреля для участия во внутреннем мероприятии. Именно в это время и возможно проведение саммита. Затем российский лидер примет участие в форуме «Один пояс, один путь», который состоится в Пекине 26-27 апреля. Саммит может пройти до или после пекинского форума. В последнее время Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой.