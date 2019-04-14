Realmeter: Рейтинга президент РК Мун Чжэ Ина вновь немного вырос

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По результатам опроса, проведённого агентством Realmeter в период с 8 по 12 апреля среди 2,5 тысяч жителей страны, уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина повысился на 0,7% по сравнению с предыдущей неделей, составив 48%. Эксперты считают, что оперативные меры правительства по тушению крупного лесного пожара, а также новости о южнокорейско-американском саммите в Вашингтоне положительно сказались на росте рейтинга президента. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 36,8%, сократившись на 2,1% по сравнению с прошлой неделей. Крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея поддерживают 30,8% респондентов, что на 0,4% меньше, чем неделю назад. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.