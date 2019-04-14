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КНДР выразила заинтересованность в приобретении российских гражданских самолётов. Об этом 14 апреля сообщило агентство ТАСС сылаясь на вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, который возглавляет находящуюся в Пхеньяне российскую парламентскую делегацию. По его словам, данный вопрос был затронут на встрече в МИД КНДР. Отмечалось, в частности, что гражданская авиация «не входит в круг претензий Совета Безопасности ООН к Пхеньяну». Авиакомпания КНДР Air Koryo традиционно использует для пассажирских перевозок российскую технику, выполняя международные рейсы из Пхеньяна во Владивосток, Пекин, Шанхай и Шеньян.