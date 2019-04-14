РК и ОАЭ заключили соглашение о валютном свопе

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РК и ОАЭ заключили новое соглашение о валютном свопе на сумму 6 трлн вон или примерно 300 млн долларов. Документ подписали 13 апреля в штаб-квартире МВФ управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль и глава Центрального банка ОАЭ Мубарак Рашед Аль-Мансури подписали документ. Срок действия соглашения составляет три года. Оно может продлеваться по договорённости сторон. Первый подобный договор был подписан 13 апреля 2013 года. Он завершился 12 октября 2016 года, но тогда его продление не состоялось из-за разногласий по техническим вопросам, связанным с разницей в системах и законах двух стран.