В Вашингтоне состоялась встреча министров финансов РК и США

Photo : Getty Images Bank

13 апреля вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги встретился в Вашингтоне с министром финансов США Стивеном Мнучином. Встреча состоялась в рамках заседания министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки». Это первая встреча сторон после вступления Хон Нам Ги в должность. Он призвал своего американского коллегу оказать поддержку в исключении продукции автомобильной промышленности из списка объектов пошлин. 17 февраля министерство финансов США направило в Белый дом доклад о результатах исследования влияния импорта автомобилей на безопасность страны. Стивен Мнучин заявил, что прекрасно понимает суть просьбы Хон Нам Ги, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Он выразил надежду на то, что ситуация разрешится с учётом важности торговых отношений двух стран. В министерстве планирования и финансов также сообщили, что стороны договорились продолжать тесный диалог по северокорейской проблеме.