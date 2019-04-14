МВФ рекомендует РК расширить финансовую политику

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Эксперты МВФ назвали РК, Германию и Австралию странами, которые могут, но пока не используют меры поддержки экономик путём расширения финансовой политики. Об этом пишет Wall Street Journal. Вышеуказанная информация представлена в ежегодном докладе МВФ. Отмечается, что по состоянию на прошлый год профицит финансового баланса РК составил 2,75% ВВП. В Германии отметка составила 1,71%, в Швейцарии 0,33%. В США и Китае зафиксирован дефицит выше 4%. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что страны, которые поддерживают профицит финансового баланса, должны увеличивать инвестиции в экономическое развитие и рост, активно используя нынешнее , благоприятное положение. Однако фактически они этого не делают этого.