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Экономика

МВФ рекомендует РК расширить финансовую политику

Write: 2019-04-15 14:29:39Update: 2019-04-15 17:35:39

МВФ рекомендует РК расширить финансовую политику

Photo : YONHAP News

Эксперты МВФ назвали РК,  Германию и Австралию странами, которые могут, но пока не используют меры поддержки экономик путём расширения финансовой политики. Об этом пишет Wall Street Journal. Вышеуказанная информация представлена в ежегодном докладе МВФ. Отмечается, что по состоянию на прошлый год профицит финансового баланса РК составил 2,75% ВВП. В Германии отметка составила 1,71%, в Швейцарии 0,33%. В США и Китае зафиксирован дефицит выше 4%. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что страны, которые поддерживают профицит финансового баланса, должны увеличивать инвестиции в экономическое развитие и рост, активно используя нынешнее , благоприятное положение. Однако фактически они этого не делают этого. 
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