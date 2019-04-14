В РК пройдёт Международная выставка логистических технологий

С 16 по 19 апреля в Корейском международном выставочном центре KINTEX в городе Кояне провинции Кёнгидо будет проходить Международная выставка логистических технологий. В этом году выставка будет проходить в девятый раз. 164 компании организуют 572 стенда, на которых будут представлены новейшее профильное оборудование и услуги, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. Организатором выступает министерство сухопутных территорий и транспорта. В рамках выставки будет организован семинар по стратегии применения новейших технологий в данной области, а также конференция по вопросам инвестиций.