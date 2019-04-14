РК и Россия обсудят квоты на вылов морепродуктов

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17-19 апреля министерство морского и рыбного хозяйства РК и Федеральное агентство по рыболовству России проведут 28-е заседание совместного комитета по вопросам рыбного промысла. Стороны обсудят квоты на вылов южнокорейскими рыболовными судами минтая, сайры, кальмара и других морепродуктов в российской исключительной экономической зоне. Южнокорейскую сторону будет представлять начальник отдела политики министерства морского и рыбного хозяйства Чхве Чжун Ук, а российскую - руководитель агентства Илья Шестаков. РК и Россия ежегодно проводят переговоры по этому вопросу, согласно соглашению от сентября 1991 года. В прошлом году южнокорейские рыболовные суда выловили в водах России 34 тыс. тонн морепродуктов. Более 90% поставок минтая на южнокорейский рынок – российская продукция.