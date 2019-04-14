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Правительство РК приступает к мерам по предотвращению распространения птичьего гриппа

Write: 2019-04-15 15:20:56Update: 2019-04-15 15:31:05

Правительство РК приступает к мерам по предотвращению распространения птичьего гриппа

Photo : YONHAP News

Министерство продовольствия, сельского, лесного хозяйства РК намерено провести масштабную проверку животноводческих и птицеводческих хозяйств в целях предотвращения эпидемии птичьего гриппа. До сентября Совместно с местными администрациями планируется проверить 7.200 объектов. Особое внимание будет уделено дезинфекционному оборудованию, а также устаревшим объектам. Их сотрудники пройдут курс обучения по вопросу предотвращения распространения птичьего гриппа. В случае выявления недостаточных мер карантинного контроля собственнику хозяйства будут направлены рекомендации по исправлению ситуации, в случае нарушений законодательства возможны крупные штрафы. 
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