Правительство РК приступает к мерам по предотвращению распространения птичьего гриппа

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Министерство продовольствия, сельского, лесного хозяйства РК намерено провести масштабную проверку животноводческих и птицеводческих хозяйств в целях предотвращения эпидемии птичьего гриппа. До сентября Совместно с местными администрациями планируется проверить 7.200 объектов. Особое внимание будет уделено дезинфекционному оборудованию, а также устаревшим объектам. Их сотрудники пройдут курс обучения по вопросу предотвращения распространения птичьего гриппа. В случае выявления недостаточных мер карантинного контроля собственнику хозяйства будут направлены рекомендации по исправлению ситуации, в случае нарушений законодательства возможны крупные штрафы.