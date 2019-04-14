В Сеуле появится зона «зелёного транспортного движения»

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Районам внутри границ старой Сеульской крепости периода династии Чосон решено придать статус «зоны зелёного транспортного движения». Внутри этой зоны будет ограничено движение транспорта с повышенным уровнем выхлопа микропыли. Под эти меры подпадают восемь районов муниципального округа Чонно-гу и семь - муниципального округа Чун-гу. По некоторым данным, в настоящий момент по ним ежесуточно проезжают 20-30 тыс. автомобилей, у которых отмечен пятый уровень выброса выхлопных газов. С 1 июля решено ввести ограничения в тестовом режиме, а с декабря нарушители будут подвергаться штрафу. Однако, учитывая необходимость транспортных перевозок в данной зоне, рассматривается вопрос о введении ограничений в определённые часы. Также увеличен размер финансовой поддержки в случае утилизации устаревшего автотранспорта с 1.300 до 2.600 долларов. Принято решение заменить на местных маршрутах общественного транспорта 400 старых автобусов на новые электробусы. Будет также проведена замена мотороллеров, используемых для доставки. К 2020 году поставлена цель заменить 900 тыс. устаревших бойлеров на экологичные аналоги.