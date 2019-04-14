Продажи в беспошлинных магазинах РК достигли нового рекорда

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С этого года в Китае вступили в силу меры по ограничению челночной торговли, осуществляемой китайскими гражданами, посещающими РК. Однако, несмотря на это, в марте продажи в южнокорейских магазинах беспошлинной торговли составили 2 трлн 165 млрд вон или 1 млрд 900 млн долларов. Об этом 15 апреля сообщили в Корейской ассоциации магазинов беспошлинной торговли. Рекордные показатели фиксируются третий месяц подряд. Количество иностранных туристов, посетивших РК, составило 1 млн 696 тыс. человек. Это самый высокий показатель с марта 2017 года, когда Китай ограничил туристические поездки в РК. Между тем, объём челночной торговли постоянно растёт.