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Южнокорейская группа «Бантхан сонёндан» вновь на волне популярности. 14 апреля в передаче Saturday Night Live на телеканале NBC группа впервые представила перформанс к титульной песне своего нового альбома Map of the Soul Persona. Под живую музыку они исполнили песню, сопровождая её красивым танцем. 12 апреля, сразу после представления нового альбома, он занял первое место в чарте Top Albums от iTunes в 86 странах и регионах. Через 37 часов после выхода видео к титульной песне альбома на YouTube количество просмотров достигло 100 млн. Это самая быстрая скорость для данного сервиса. В настоящий момент «Бантхан сонёндан» продвигают свой альбом в США. 17 апреля музыканты вернутся на родину.