Президент РК подтвердил готовность к очередному межкорейскому саммиту

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Сейчас подходящее время в полной мере подготовиться к переговорам на высшем уровне между Югом и Севером. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 15 апреля на совещании со своими советниками. Он отметил, что Север также продемонстрировал стремление к продолжению межкорейского диалога. Как только Пхеньян будет готов, две Кореи проведут ещё один саммит, не важно, в каком месте и в каком формате,- отметил Мун Чжэ Ин. Он дал высокую оценку состоявшемуся на прошлой неделе южнокорейско-американскому саммиту в Вашингтоне, подчеркнув, что встреча с Дональдом Трампом позволила восстановить мотивацию к диалогу КНДР и США, устранив неопределённость, возникшую после саммита в Ханое. Мун Чжэ Ин поприветствовал стремление лидеров КНДР и США к сохранению диалога. По его словам, если РК, КНДР и США совместно и разумно подойдут к решению проблем, проявив стремление к диалогу, то они смогут преодолеть любые преграды. Коснувшись выступления северокорейского лидера Ким Чон Ына на сессии Верховного народного собрания, он приветствовал готовность Пхеньяна продолжать диалог.