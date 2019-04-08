Президент РК отправляется в поездку по странам Центральной Азии

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16 апреля президент РК Мун Чжэ Ин отправится в очередную зарубежную поездку, в ходе которой посетит три страны Центральной Азии - Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, которые играют важную роль в новой северной политике Сеула. С 16 по 18 апреля южнокорейский лидер будет находиться в Туркменистане, где встретится со своим коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Будут обсуждаться вопросы реального сотрудничества и совместного процветания. 18 апреля Мун Чжэ Ин прибудет в Узбекистан, где проведёт переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым по совместным экономическим проектам. С 21 по 23 апреля южнокорейский президент посетит Казахстан. Там он встретится с исполняющим обязанности президента страны Касым-Жорматом Токаевым. Ожидается, что стороны обсудят вопросы развития сотрудничества и построения доверительных отношений с новым правительством Казахстана. 23 апреля южнокорейский лидер вернётся на родину.