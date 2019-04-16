В Москве состоялись российско-южнокорейские дипломатические консультации

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15 апреля в Москве состоялся седьмой раунд стратегического диалога между РК и РФ на уровне первых заместителей министров иностранных дел Чо Хёна и Владимира Титова. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, международные вопросы, двусторонние отношения и другие темы. Как сообщили в российском МИД, стороны подтвердили «обоюдный настрой на урегулирование существующих проблем политико-дипломатическими средствами путём диалога между всеми вовлечёнными государствами». В ходе обсуждения экономических связей между двумя странами достигнута договорённость стремиться к увеличению двустороннего товарооборота до 30 млрд долларов и взаимных посещений гражданами двух стран до 1 млн человек к 2020 году, когда будет отмечаться 30-летие установления дипотношений между двумя странами. В тот же день южнокорейского дипломата принял заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов. Участники встречи обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и двусторонних отношениях.