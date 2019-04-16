Лидер КНДР посетил Кымсусанский дворец Солнца

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын посетил в понедельник Кымсусанский дворец Солнца в Пхеньяне по случаю 107-й годовщины со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Как сообщило агентство ЦТАК, лидера КНДР сопровождали высшие руководители страны - первый заместитель председателя Госсовета КНДР, председатель президиума Верховного народного собрания Чхве Рён Хэ, заместитель председателя ТПК, заместитель председателя Госсовета КНДР Пак Пон Чжу, председатель кабинета министров Ким Чжэ Рён и члены госсовета. День Солнца – один из главных праздников в КНДР. В этот день северокорейцы возлагают цветы к подножиям статуй и панно с изображением вождей, на площадях проходят многочисленные культурные мероприятия.