Правительство РК выразило сожаление по поводу пожара в соборе Парижской Богоматери

Photo : YONHAP News

16 апреля Корейское управление по охране культурного наследия от имени правительства страны выразило сожаление по поводу пожара в соборе Парижской Богоматери. В связи с инцидентом в Париже управление объявило внеплановую проверку культурных объектов страны. В частности, всем местным управлениям по охране культурного наследия направлено указание о проведении тщательной ревизии 469 строений из дерева на предмет пожарной безопасности и наличия должной охраны. Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, обрушился шпиль собора, сильно повреждены несущие конструкции.