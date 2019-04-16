Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Правительство РК выразило сожаление по поводу пожара в соборе Парижской Богоматери

Write: 2019-04-16 11:24:54Update: 2019-04-16 11:34:57

Правительство РК выразило сожаление по поводу пожара в соборе Парижской Богоматери

Photo : YONHAP News

16 апреля Корейское управление по охране культурного наследия от имени правительства страны  выразило сожаление по поводу пожара в соборе Парижской Богоматери. В связи с инцидентом в Париже управление объявило внеплановую проверку культурных объектов страны. В частности, всем местным управлениям по охране культурного наследия направлено указание о проведении тщательной ревизии 469 строений из дерева на предмет пожарной безопасности и наличия должной охраны. Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, обрушился шпиль собора, сильно повреждены несущие конструкции. 
Список

Рекомендуем