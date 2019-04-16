Большинство южнокорейских компаний, работавших в Кэсоне, испытывают трудности

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76,9% компаний, работавших в Кэсонском индустриальном комплексе, отмечают ухудшение показателей и общей экономической ситуации после закрытия комплекса. В ходе исследования, которое было проведено Корейской федерацией малого и среднего бизнеса среди 108 компаний, 9,3% из них отметили, что находятся на грани закрытия. Среди причин ухудшения ситуации 61,1% назвали нехватку средств, 23,1% - нехватку заказов, 13% -недостаток оборудования. 98,2% респондентов выразили желание вернуться в Кэсон. При этом 73,2% выразили мнение о том, что возобновление работы комплекса возможно ещё при нынешнем правительстве.