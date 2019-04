BTS вновь в топе Billboard 200

Photo : YONHAP News

«Бантхан сонёндан» (BTS) третий раз возглавила чарт Billboard 200. Предварительная информация об этом появилась 15 апреля на сайте Billboard. Альбом группы, вышедший 12 апреля, - Map of the soul: Persona занял первую строчку чарта. Ранее BTS достигала такого результата в прошлом году с альбомом «Love Yourself: Tear» в апреле и «Love Yourself Answer» в сентябре. На сайте Billboard указывается, что к 18 апреля «Бантхан сонёндан», судя по всему, получит 225 тыс. баллов в голосовании. Это при том, что максимальная отметка составляет 200 тыс. баллов. Итоговые результаты определения рейтинга будут представлены 21 апреля.