РК на девятом месте в мире по уровню развития научно-технологичного потенциала в сфере обороны

Photo : KBS News

В 2018 году РК заняла девятое место в мире по уровню развития научно-технологичного потенциала в сфере обороны, который составляет лишь 80% от США. На это указывают результаты исследования, проведённого управлением контроля за технологиями и качеством оборонной продукции при Корейском агентстве оборонного развития. В рейтинге участвуют 16 стран. РК занимает девятое место с 2015 года. Она получила высокие оценки по уровню развития технологий в сферах вооружений, оружейных систем оперативного контроля, радаров, подводного наблюдения. На первом месте США. Далее следуют Россия и Франция, занявшие вторую позицию. В число лидеров вошли также Германия, Великобритания, Китай, Япония и Израиль.