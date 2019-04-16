В июле в РК пройдёт дружественный чемпионат по футболу среди девушек

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8-15 июля в Кояне провинции Кёнгидо состоится дружественный чемпионат по футболу среди девушек до 18 лет с участием команд из РК, КНДР, Китая и Японии. Об этом сообщили в мэрии Кояна. Матч команд Юга и Севера, который откроет чемпионат, будет транслироваться в прямом эфире. Мероприятие подготовлено Корейской ассоциацией футбола среди женщин и Межкорейской ассоциацией обмена в сфере спорта. Для формирования южнокорейской команды планируется провести отбор лучших спортсменок из сильнейших команд 14 старших школ по всей стране. Основу сборной Севера составляют представительницы пхеньянского футбольного клуба «25 апреля».