Вторую по величине авиакомпанию РК Asiana Air решено продать

Photo : KBS News

Из-за финансовых трудностей Kumho-Asiana Group приняла решение продать контрольный пакет акций второй по величине южнокорейской авиакомпании Asiana Air. Kumho Industrial, владеющая 33% акций авиакомпании, планирует отобрать приоритетных претендентов для проведения переговоров по этому вопросу. Бывший председатель Kumho-Asiana Group Пак Сам Гу и его сын Пак Сэ Чхан, занимающий пост главы Asiana IDT, встретились с главой основного банка-кредитора Саноп Ли Дон Голем, представив ему план выхода из кризисной ситуации, который предусматривает продажу Asiana Air. Долги авиакомпании составили уже 1 млрд 144 млн долларов. Её продажа, как ожидается, позволит решить данную проблему. Банк Саноп принял вышеуказанный план. Председатель финансового комитета Чхве Чжон Гу заявил, что Asiana Air - это крупная компания, поэтому процедура её продажи может занять несколько месяцев. Предполагается, что стоимость контрольного пакета акций превысит 1 млрд долларов. В качестве потенциальных покупателей называют такие крупные корпорации как SK, Hanhwa, CJ и другие. Но официально эта информация не подтверждена.