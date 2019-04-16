В РК создадут исследовательский центр по вопросам демонтажа АЭС

Photo : YONHAP News

В местечке Кори уезда Кичжан-гун города Пусана будет создан первый в стране исследовательский центр по вопросам демонтажа АЭС. 15 апреля на территории реактора Кори-1 министерство промышленности, торговли и энергетики провело церемонию подписания меморандума о взаимопонимании по этому вопросу с Корейской корпорацией гидро- и атомной энергетики и местными администрациями. Данный центр будет работать над безопасным демонтажем реактора Кори-1 в связи с истечением срока его эксплуатации. Соответствующая работа начнётся в 2022 году. В течение десяти лет планируется провести процедуры деактивации, сноса строений и восстановления территории. На это, по ожиданиям, понадобятся силы тысячи человек. Расходы оцениваются в 879 млн долларов. Вышеуказанный центр может стать основой новой отрасли демонтажа АЭС, которая будет расти, учитывая политику правительства по отказу от ядерной энергетики.