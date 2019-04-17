Сенат США принял резолюцию по КНДР

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10 апреля Сенат США принял резолюцию, в которой подчёркивается важность сотрудничества РК, США и Японии по КНДР. Об этом сообщила 16 апреля радиостанция Голос Америки. В документе говорится, что постоянные нарушения Севером международных законов и прав собственных граждан является общей угрозой. Отмечается также важность создания и подготовки стратегии укрепления безопасности и внешнеполитического взаимодействия между тремя странами, необходимость сотрудничать с другими членами СБ ООН в целях обеспечения эффективной реализации санкций и оценки мер, при меняемых в отношении КНДР. Резолюция была инициирована 12 марта председателем подкомитета по делам Восточно-Тихоокеанского региона Сената США Кори Гаднером и сенатором-демократом от штата Нью-Джерси Бобом Менендесом.