СБ ООН вывел из-под санкций проект раскопок дворца Манвольдэ в Кэсоне

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16 апреля комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР разрешил ввоз на Север оборудования, необходимого для проведения раскопок на территории дворца Манвольдэ в Кэсоне. Об этом сообщил внешнеполитический источник. Таким образом, проект совместных раскопок был выведен из-под действующих санкций. Подробности о том, какое именно оборудование будет ввезено в КНДР, не сообщаются. Вывод из-под санкций, который прежде касался лишь гуманитарных вопросов и контактов по денуклеаризации, впервые затронул проект межкорейского сотрудничества в сфере культурного наследия. В марте южнокорейское правительство предварительно обсудило вопрос о проведении раскопок на территории дворца Манвольдэ во время заседания рабочей группы РК и США в Вашингтоне. Раскопки начались ещё в 2007 году, но в связи с изменениями в межкорейских отношениях они неоднократно приостанавливались и снова возобновлялись.