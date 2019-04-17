Спецпредставитель США по КНДР посетит Москву 17-18 апреля

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17-18 апреля спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн посетит Москву. Об этом сообщили в госдепартаменте, отметив, что целью визита является обсуждение вопросов полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Данный визит привлекает внимание в связи с вероятным визитом в Россию председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына. Предполагается, что Стивен Бигэн объяснит причину застоя в контактах с Пхеньяном после северокорейско-американского саммита в Ханое, призовёт к сотрудничеству в обеспечении режима санкционного давления на КНДР. 24-27 марта Бигэн посетил Китай, где также обсудил меры достижения денуклеаризации Севера.