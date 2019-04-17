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В прошлом году 42 северокорейца получили въездные визы в США. Об этом сообщила радиостанция «Свободная Азия». Это данные за 11 месяцев с момента включения КНДР в перечень стран, гражданам которых ограничен въезд в США. По данным госдепартамента США, представленным 5 апреля сенатором Крисом Ван Холленом, с 8 декабря 2017 года по 31 октября 2018 года заявки на получение американских виз подали 62 северокорейца. В виде исключения её получили 42 человека. Один был освобождён от запрета на посещение США.