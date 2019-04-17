В РК снижается оборот наличных денег

В РК наблюдается снижение оборота наличных денег. На это указывают результаты исследования, проведённого Банком Кореи в конце прошлого года среди 1.100 глав домохозяйств и 1.100 предприятий с количеством сотрудников более пяти человек. Выяснилось, что одно домохозяйство расходует наличными в среднем 200 долларов в месяц, что составляет 6% от среднемесячного дохода. В 2015 году данный показатель составлял 300 долларов и 10,2% от дохода. Среди причин снижения суммы расходов наличными называют развитие услуг быстрой отправки финансовых средств через различные мобильные приложения, повышение привлекательности дохода по депозитам, снижение расходов, для которых необходима наличность и другие. Больше всего наличных средств находится на руках у пожилых людей, а также у представителей кругов с высоким доходом.