Россия увеличила поставки нефтепродуктов в КНДР

В январе-феврале этого года Россия поставила в КНДР 10.358 тонн нефтепродуктов. Такая информация появилась 17 апреля на сайте Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР. Нынешний показатель в 4,6 раза выше, чем за тот же период прошлого года. За весь прошлый год в КНДР было поставлено 29.237 тонн нефтепродуктов из России. Предполагается, что, помимо этого, большой объём данного груза поступает туда незаконным путём через перегрузку нефтепродуктов с судна на судно в открытом море. В августе прошлого года шесть российских судов были включены в санкционный список минфина США за причастность к таким операциям. Согласно резолюции 2397 СБ ООН, в течение года странам-членам организации разрешено поставлять Северу нефтепродукты в объёме не выше 500 тыс. баррелей, весом не более 70 тыс. тонн.