В РК растёт популярность мобильных сервисов финансовых услуг

В прошлом году средняя сумма операций, проводимых через мобильные сервисы финансовых услуг, составила в РК 625 долларов, что на 70 долларов больше, чем в предыдущем году. Такими стали результаты опроса, проведённого Корейским фондом защиты финансовых инвесторов среди 2,5 тыс. человек в возрасте от 25 до 64 лет. Речь идёт о сервисах, которые предоставляют услуги быстрой оплаты или отправки денежных средств, используя банковские данные пользователя и мобильные платформы. 56,8% респондентов заявили, что пользуются такими услугами. Это на 5,1% больше, чем в предыдущем году. Как и следовало ожидать, данный показатель выше среди представителей молодёжи. Кроме того, 26,1% респондентов являются клиентами интернет-банков. Эта отметка выросла на 4,7%.