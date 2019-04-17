Проект создания коммерческой больницы на острове Чечжудо отменён

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Проект создания в провинции Чечжудо первой в стране коммерческой больницы отменён. По закону вновь созданное медицинское учреждение должно приступить к полномасштабной работе в течение трёх месяцев. Однако в случае с больницей Greenland International, о которой говорится выше, этого не произошло. В этой связи местные власти провели слушания, по итогам которых было принято решение отозвать лицензию. Филиал китайской корпорации Greenland Holding Group указывает, что подготовка к началу работы не была проведена в связи с иском, поданным против местных властей, которые затянули процедуру выдачи лицензии на 15 месяцев, а также разрешили предоставлять услуги исключительно иностранным пациентам. Участники слушаний по этому делу сочли озвученные причины затягивания начала работы несущественными. Указывается, что лечение граждан РК не являлось важной частью первоначального плана учредителей больницы. Администрация провинции Чечжудо намерена приступить к процедуре отмены данного проекта. Greenland Holding Group вложила в создание объекта около 70 млн долларов.