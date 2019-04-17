В РК растёт количество медицинских туристов из стран Азии

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Накопленное за 10 лет количество иностранных клиентов южнокорейских лечебных учреждений превысило 2 млн человек. Как сообщили 17 апреля в министерстве здравоохранения и социального обеспечения, в прошлом году лечение в местных медицинских учреждениях проходили 378.967 иностранцев. В 2009 году РК разрешила больницам и другим медицинским учреждениям привлекать пациентов из-за рубежа. В прошлом году 31,2% медицинских туристов пришлось на граждан Китая. Далее следуют США-11,9% и Япония – 11,2%. В случае с японцами количественный показатель вырос на 56%, численность пациентов из Таиланда и Индонезии увеличилась примерно на 40%. Наиболее часто иностранцы интересуются такими услугами как пластическая хирургия - 14,4% и дерматология - 13,7%. Стоит отметить снижение доли медицинских туристов, которые обращаются в крупные многопрофильные больницы. Одновременно растёт спрос на услуги специализированных учреждений.