Токио выразит протест против решения ВТО по поводу запрета на ввоз японских морепродуктов в РК

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Япония намерена оспорить решение ВТО об обоснованности запретительных мер Сеула на ввозу морепродуктов из северо-восточных регионов Японии, которые были введены в 2011 году после аварии на АЭС «Фукусима-1. Об этом сообщила японская газета «Асахи симбун». Японские власти намерены высказать позицию о том, что апелляционный орган ВТО, принявший вышеуказанное решение, не оказывает помощи в разрешении споров, что является целью этого органа. 11 апреля ВТО отменила выводы первого рассмотрения данного вопроса, согласно которым запрет импорта японских морепродуктов сочли чрезмерным и противоречащим правилам организации. В апелляционном органе, в частности, заявили, что запретительные меры Сеула не являются неприемлемым ограничением внешней торговли и непроизвольной дискриминацией.