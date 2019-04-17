Лидер КНДР провёл внеплановую проверку войск ПВО

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Председатель Госсовета КНДР, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Ким Чон Ын провёл внеплановую проверку войск противовоздушной обороны страны. Как сообщило в среду агентство ЦТАК, он провёл внеплановую проверку боеготовности подразделения 1017 ВВС и ПВО Корейской народной армии. Ким Чон Ын приказал, чтобы «дежурные истребители взлетели и выполнили сложные воздушные боевые операции». На фотографиях видно, что полёты выполняются на истребителях МиГ-29 советского производства. Отмечается, что лидер КНДР «выразил полное удовлетворение лётчиками, которые всегда готовы к безупречному выполнению любых боевых задач независимо от ситуации». Ким Чон Ына сопровождал председатель президиума Верховного народного собрания, первый заместитель председателя госсовета КНДР Чхве Рён Хэ.