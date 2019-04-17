Президенты РК и Туркменистана обсудили направления дальнейшего сотрудничества

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17 апреля в дворцовом комплексе «Огузхан» в Ашхабаде состоялись переговоры между президентами РК и Туркменистана Мун Чжэ Ином и Гурбангулы Бердымухамедовым. Они начались в двустороннем формате и продолжились в расширенном составе. Туркменский лидер отметил, что Туркменистан считает РК надёжным деловым партнёром, с которым намерен развивать продуктивное сотрудничество. Со своей стороны, президент Мун Чжэ Ин подтвердил заинтересованность РК в многоплановом сотрудничестве с Туркменистаном. Стороны констатировали быстрый рост взаимодействия двух стран и наличие потенциала для его расширения. В ходе переговоров был обсуждён широкий спектр вопросов двусторонних отношений, конкретизированы их приоритеты. Президенты отметили важное значение гуманитарно-культурных контактов, высказавшись за их всемерное укрепление. Участники саммита обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил, что Туркменистан всегда выступал и выступает за мирное урегулирование всех вопросов на Корейском полуострове путём диалога и консультаций, приветствует процесс сближения двух корейских государств, начавшийся в прошлом году. Президент Мун Чжэ Ин поблагодарил лидера Туркменистана за поддержку усилий Сеула по превращению Корейского полуострова в зону мира. По окончании саммита в присутствии его участников состоялась церемония подписания 25 двусторонних документов, в том числе, девяти межправительственных соглашений. 18 апреля Мун Чжэ Ин посетит крупнейший в Туркменистане газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена в посёлке Киянлы на побережье Каспия. Участниками консорциума, строившего комплекс, являются южнокорейские компании LG International и Hyundai Engineering. После визита в Туркменистан южнокорейский лидер посетит Узбекистан, а затем Казахстан.