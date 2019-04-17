Подготовка к северокорейско-российскому саммиту подтверждается рядом признаков

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Предположения о проведении на будущей неделе во Владивостоке северокорейско-российского саммита подтверждаются рядом признаков. В марте глава секретариата госсовета КНДР Ким Чхан Сон по пути из Москвы в Пхеньян посетил Владивосток. Как полагают, он осматривал вероятное место проведения саммита. Кроме того, ограничен доступ к части строений Дальневосточного федерального университета, где обычно проходят крупные международные мероприятия. На 23 апреля запланировано прибытие во Владивосток дополнительного рейса авиакомпании Air Koryo из Пхеньяна. Не исключено, что он доставит членов северокорейской делегации и охрану Ким Чон Ына. 17 апреля журналисты KBS задали вопрос представителям МИД России, собираются ли они на следующей неделе во Владивосток. Был получен ответ, что собираются не они, а их руководство. Между тем, Москва и Пхеньян пока не сообщали о предстоящем саммите.