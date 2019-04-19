Банк Кореи заморозил учётную ставку на уровне 1,75%

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Банк Кореи принял в четверг решение сохранить учётную ставку на уровне 1,75%. Она не меняется уже пять месяцев подряд, с ноября прошлого года. Совет по денежно-кредитной политике главного финансового учреждения страны принял во внимание сохраняющуюся обеспокоенность по поводу замедления экономического роста в условиях низкой инфляции. В марте рост потребительских цен, который составил 0,4% в годовом исчислении, оказался самым низким за последние 20 лет. Ситуацию в экономике осложняют такие факторы как торговый спор между США и Китаем, снижение внутреннего потребления и сокращение экспорта. Как заявили недавно в МВФ, южнокорейская экономика сталкивается с кратко- и среднесрочными препятствиями для роста, что требует принятия неотложных мер.