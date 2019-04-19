РК и Филиппины работают над подписанием соглашения о свободной торговле

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РК и Филиппины договорились заключить соглашение о свободной торговле в ноябре этого года. Совместная декларация с таким содержанием была опубликована по итогам состоявшейся в Маниле встречи директора департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи с министром торговли и промышленности Филиппин Рамоном Лопесом. Подписание соглашения решено приурочить к саммиту РК-АСЕАН. Филиппины являются пятым по величине торговым партнёром РК среди стран-членов АСЕАН. Южнокорейский экспорт в эту страну составил в прошлом году 12 млрд долларов, а двусторонний товарооборот - 15,5 млрд долларов. В министерстве промышленности, торговли и энергетики РК считают, что соглашение позволит расширить объёмы инвестиций и торговли.