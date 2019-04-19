Джон Болтон: КНДР должна подтвердить готовность к денуклеаризации

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Перед третьим северокорейско-американским саммитом необходимы дополнительные доказательства готовности лидера КНДР Ким Чон Ына к отказу от ядерного оружия. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, отвечая на вопрос о том, каких действий США ожидают от КНДР. Он отметил, что американский президент готов к третьей встречей с лидером КНДР при наличии возможности достичь серьёзных договорённостей. Он сказал также, что пока нет признаков подвижек в направлении денуклеаризации.