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В мире

Джон Болтон: КНДР должна подтвердить готовность к денуклеаризации

Write: 2019-04-18 10:42:59Update: 2019-04-18 17:03:44

Джон Болтон: КНДР должна подтвердить готовность к денуклеаризации

Photo : YONHAP News

Перед третьим северокорейско-американским саммитом необходимы дополнительные доказательства готовности лидера КНДР Ким Чон Ына к отказу от ядерного оружия. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, отвечая на вопрос о том, каких действий США ожидают от КНДР. Он отметил, что американский президент готов к третьей встречей с лидером КНДР при наличии возможности достичь серьёзных договорённостей. Он сказал также, что пока нет признаков подвижек в направлении денуклеаризации. 
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