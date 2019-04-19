Хон Нам Ги: Дополнительный бюджет направлен на повышение общественной безопасности и поддержку экономики

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В проекте дополнительного бюджета главное внимание уделено двум моментам. Это повышение общественной безопасности, в том числе решение проблемы микропыли, и экстренная поддержка экономики. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги в ходе состоявшейся 18 апреля встречи представителей правительства и правящей Демократической партии Тобуро. По его словам, акцент был поставлен на системном противодействии крупным стихийным бедствиям, среди которых лесные пожары, а также на защите здоровья граждан от микропыли. Кроме того, составители проекта сделали упор на восстановлении экономики путём финансовой поддержки венчурного бизнеса и расширения финансирования малых и средних экспортных компаний. Хон Нам Ги заявил, что для получения реального эффекта от дополнительного бюджета важно не упустить время. Проект документа будет представлен в парламент 25 апреля. Лидер фракции от правящей Демократической партии Тобуро Хон Ён Пхё сказал, что сумма бюджета будет определена на приемлемом для граждан уровне с учётом прогнозов по налоговым сборам.