В РК сокращается занятость в сельском хозяйстве

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Шесть из десяти южнокорейцев, работающих в сельских районах, старше 60 лет. На это указывают данные Национального статистического управления, представленные 17 апреля. В частности, по состоянию на 1 декабря прошлого года в стране насчитывалось 1 млн 21 тыс. крестьянских семей. Это на 2% меньше, чем в предыдущем году. Общее количество членов таких семей сократилось на 4,4%, составив 2 млн 315 тыс. человек. Снижение показателей связано с тем, что сельские жители уходят из сельскохозяйственной сферы в связи с преклонным возрастом. 17,3% таких крестьянских домохозяйств находятся в провинции Кёнсан-Пукто, а 44,7% крестьян старше 65 лет.