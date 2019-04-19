ЦТАК: Лидер КНДР наблюдал за испытаниями нового тактического управляемого оружия

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын наблюдал за испытанием нового тактического управляемого оружия, которое является «важным событием в усилении военной мощи» КНДР. Об этом сообщило агентство ЦТАК, отметив, что испытания состоялись в среду, но не уточнив параметров нового оружия. Сообщается, что в ходе испытаний «в полном объёме проверены все запроектированные показатели нового оружия». Ким Чон Ын поставил «поэтапные и стратегические цели» по увеличению производства боеприпасов и выведению оборонной промышленности на «передовой уровень»,- говорится в сообщении. По мнению экспертов, новым оружием может стать управляемая или крылатая ракета малой дальности.