Автопроизводители инициировали отзыв машин, в которых выявлены неполадки

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Компании Jaguar, FMK, Toyota, Volvo, Mercedes-Benz, Peugeot, Honda, BMW, импортирующие автомобили в РК, самостоятельно проводят отзыв ряда моделей. Неполадки обнаружены в 20.529 автомобилях этих брендов, сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Неполадки связаны с работой подушек безопасности, сепаратора паров бензина, дверных систем, тормозных шлангов. Компании уведомляют водителей о фактах отзыва через телефоны или почту. Если выявленная проблема уже решена за счёт владельца автомобиля, то компания обязуется покрыть эти расходы.